JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kadis ESDM Jatim Ditangkap di Bandara saat Perjalanan Dinas

Kadis ESDM Jatim Ditangkap di Bandara saat Perjalanan Dinas

Sabtu, 18 April 2026 – 20:02 WIB
Kadis ESDM Jatim Ditangkap di Bandara saat Perjalanan Dinas - JPNN.com Jatim
Kadis ESDM Jatim ditangkap Kejati Jatim di bandara seusai mengambil SK fungsional. Dia terseret kasus dugaan pungli perizinan tambang dan air tanah. Foto: Dok. Kejati Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono ditangkap Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan pertambangan dan air tanah.

Penangkapan dilakukan di bandara saat AM baru tiba dari perjalanan dinas, bersamaan dengan pengembangan penyidikan dan penggeledahan di kantor Dinas ESDM Jatim di Jalan Tidar, Surabaya, Kamis (16/4).

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim Adnan Sulistiyono membenarkan penindakan tersebut. Dia menyebut Aris ditangkap setelah kembali dari kegiatan di luar daerah.

Baca Juga:

“Posisinya baru pulang mengambil SK Fungsional dari Kementerian PUPR,” ujar Adnan, Sabtu (18/4).

Selain AM, penyidik juga mengamankan dua pejabat lain, yakni Ony Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan dan H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan praktik pungli pada layanan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.

Baca Juga:

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Wagiyo Santoso mengungkapkan praktik tersebut dilakukan dalam proses perizinan yang seharusnya berjalan melalui sistem online OSS.

“Pungutan liar dilakukan oleh oknum pada Dinas ESDM, tujuannya memperlambat proses perizinan. Kalau pemohon tidak memberi uang maka izinnya tidak keluar,” kata Wagiyo, Jumat (17/4)

Kadis ESDM Jatim ditangkap di bandara seusai ambil SK fungsional. Dia terseret kasus dugaan pungli perizinan tambang dan air tanah oleh Kejati Jatim
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kejati Jatim Dinas ESDM Jatim Kepala Dinas ESDM Jatim Pungli Dinas ESDM Jatim

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU