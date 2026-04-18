JPNN.com

KPK Sita Uang Tunai Rp95 Juta dari Penggeledahan Terkait Korupsi Bupati Tulungagung

KPK Sita Uang Tunai Rp95 Juta dari Penggeledahan Terkait Korupsi Bupati Tulungagung

Sabtu, 18 April 2026 – 07:32 WIB
KPK Sita Uang Tunai Rp95 Juta dari Penggeledahan Terkait Korupsi Bupati Tulungagung - JPNN.com Jatim
Penyidik KPK memasukkan koper berisi dokumen barang bukti usai menggeledah sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp95 juta dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Penggeledahan dilakukan di empat lokasi pada Jumat (17/4).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diamankan dari Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Tulungagung.

Baca Juga:

“Penyidik mengamankan uang tunai Rp95 juta dalam penggeledahan di kantor Setda,” kata Budi, Jumat.

Selain uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen dari beberapa lokasi, yakni kantor Setda, Dinas PUPR, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga rumah pribadi dan keluarga Gatut Sunu di Surabaya.

Dokumen yang disita berkaitan dengan pengadaan dan penganggaran di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Baca Juga:

KPK akan mendalami seluruh barang bukti tersebut untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini.

"Penyidik akan mengekstrak dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam rangkaian penggeledahan ini," ucapnya.

KPK menyita Rp95 juta dalam kasus Bupati Tulungagung. Dugaan pemerasan OPD capai Rp2,7 miliar.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KPK penggeledahan KPK kasus korupsi Tulungagung pemerasan OPD Gatut Sunu Wibowo

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU