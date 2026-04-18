Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi di Pamekasan Tetap Lanjut, Tersangka Segera Disidang
jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Sat Reskrim Polres Pamekasan melimpahkan berkas perkara dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi ke Kejaksaan Negeri setempat.
Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan pelimpahan berkas dilakukan setelah penyidik memeriksa korban, tersangka, dan sejumlah saksi.
“Berkas perkara telah kami limpahkan beberapa hari lalu. Saat ini tinggal menunggu proses selanjutnya di pengadilan,” kata Yoyok, Jumat (17/4).
Tersangka dalam kasus tersebut berinisial MS, yang dikenal sebagai tokoh muda pesantren (lora), sedangkan korban berinisial SU.
Kasus ini bermula dari laporan korban ke Polres Pamekasan pada awal 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya menetapkan MS sebagai tersangka.
Yoyok mengungkapkan, dalam proses penanganan perkara sempat ada upaya perdamaian antara korban dan tersangka, termasuk rencana pernikahan.
Namun, dia menegaskan hal itu tidak menghentikan proses hukum.
Meski sempat ada upaya damai, kasus kekerasan seksual di Pamekasan tetap berlanjut ke pengadilan.
