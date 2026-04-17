JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal KPK Bawa 3 Koper dari Kantor Pemkab Tulungagung, Diduga Berisi Uang dan Dokumen

KPK Bawa 3 Koper dari Kantor Pemkab Tulungagung, Diduga Berisi Uang dan Dokumen

Jumat, 17 April 2026 – 22:05 WIB
KPK Bawa 3 Koper dari Kantor Pemkab Tulungagung, Diduga Berisi Uang dan Dokumen - JPNN.com Jatim
Penyidik KPK memasukkan koper berisi dokumen barang bukti usai menggeledah sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper besar usai menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jumat (17/4).

Koper tersebut diduga berisi dokumen penting dan uang tunai hasil penggeledahan. Berdasarkan pantauan, koper dimasukkan ke dalam mobil minibus saat tim KPK meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.50 WIB.

Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Baca Juga:

Pada hari kedua penggeledahan, penyidik menyasar tujuh ruangan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Lokasi yang digeledah meliputi Dinas PUPR, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Di kantor PUPR, penyidik memeriksa ruang kepala dinas hingga bidang teknis. Sementara di Sekretariat Daerah, penggeledahan menyasar ruang pengadaan dan ruang rapat.

Adapun di BPKAD, ruang kepala badan turut diperiksa. Sejak pagi, sedikitnya enam mobil minibus yang membawa tim KPK masuk ke kompleks perkantoran dengan pengawalan aparat.

Baca Juga:

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti.

“Penggeledahan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulungagung,” ujar Budi.

KPK membawa 3 koper seusai menggeledah kantor Pemkab Tulungagung. Uang Rp95 juta dan dokumen disita.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU