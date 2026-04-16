Polda Jatim Selidiki Temuan Kokain 27,83 Kg di Pesisir Giligenting Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur memastikan akan mengusut tuntas temuan 27,83 kilogram narkotika jenis kokain yang ditemukan di Pantai Pasir Putih Kahuripan, Dusun Lombi Timur, Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Senin (13/4) sore.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto saat konferensi pers di Mapolda, Kamis (16/4).

“Barang bukti telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur guna memastikan kandungan zat di dalamnya, sekaligus memperkuat proses pembuktian hukum,” ungkap Irjen Nanang.

Dia menjelaskan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya benda asing di sekitar lokasi pantai.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Polsek Giligenting Polres Sumenep langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 16.15 WIB.

Dari hasil pengecekan, petugas menemukan sebanyak 23 bungkusan plastik bertuliskan “BUGATTI” yang diduga berisi narkotika.

Sebanyak sembilan bungkusan ditemukan di dalam sebuah pulsak berbahan terpal warna abu-abu, sementara 14 bungkusan lainnya ditemukan tercecer di sekitar lokasi.

Selanjutnya, seluruh barang temuan diamankan dan diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.