JPNN.com Jatim Kriminal Wanita di Surabaya Jadi Korban KDRT Suami Sirinya, Dipicu Cekcok Saat Mabuk

Wanita di Surabaya Jadi Korban KDRT Suami Sirinya, Dipicu Cekcok Saat Mabuk

Kamis, 16 April 2026 – 20:22 WIB
Wanita di Surabaya Jadi Korban KDRT Suami Sirinya, Dipicu Cekcok Saat Mabuk - JPNN.com Jatim
Polisi menetapkan tersangka Stefen Fiagas Betty usai KDRT istri sirinya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib tragis dialami wanita di Kota Surabaya bernama Olifa Sita (22). Dia menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya sirinya. 

Olifa yang sudah tidak tahan dengan hal itu, mencoba meminta pertolongan kepada warga sekitar Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

Kapolsek Tandes Kompol Aspul Bakti memjelaskan kejadian KDRT itu bermula saat suami sirinya bernama Stefen Fiagas Betty (33) pulang ke indekos di Jalan Manukan Bakti Gang I/28, Kelurahan Manukan Kulon, dalam keadaan mabuk, Selasa (14/4).

Kemudian, korban dengan pelaku terlibat cekcok hingga terjadi pertengkaran.

"Cekcok mulut karena pengaruh minuman alkohol/arak, korban tangannya dipatahkan dengan cara ditekuk, leher dicekik dan kepala sempat dibenturkan ke tembok," kata Aspul saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Karena kesakitan, korban lalu melarikan diri keluar kamar indekosnya. Warga sekitar yang mendengar keributan itu langsung keluar dan menolong korban serta mengamankan pelaku.

"Pelaku yang kebetulan mengejar korban juga diamankan warga di balai RW 15 Wonorejo Manukan yang kebetulan jaraknya tidak jauh," ucapnya.

Setelah itu, warga menghubungi anggota Polsek Tandes untuk ditindak lanjuti.

Kronologi wanita di Surabaya jadi korban KDRT oleh suami sirinya dan sempat mint pertolongan warga
