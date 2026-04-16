KPK Geledah Pendopo dan Kantor PUPR Tulungagung Soal OTT Bupati

Kamis, 16 April 2026 – 15:33 WIB
Beberapa mobil tim penyidik KPK dan satu unit mobil patroli polisi terparkir di halaman Pendopo kabupaten Tulungagung, Kamis (16/4/2026). ANTARA/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas bupati dan kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Kamis.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung beberapa waktu lalu.

Pantauan di lokasi, tim KPK terbagi dalam dua kelompok. Mereka menyasar pendopo kabupaten dan kantor Dinas PUPR sejak pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Sejumlah kendaraan yang diduga milik tim KPK terlihat terparkir di area pendopo.

Baca Juga:

Sekretaris Dinas PUPR Tulungagung Endra Wibawa membenarkan adanya aktivitas aparat penegak hukum di kantornya.

"Iya, hari ini ada kegiatan APH (aparat penegak hukum) melakukan monitoring di kantor PUPR," kata Endra.

Meski begitu, dia menegaskan ruang-ruang yang sebelumnya disegel masih dalam kondisi tertutup dan belum dibuka oleh penyidik.

Baca Juga:

Hal serupa juga terjadi di ruang Bagian Pengadaan dan Jasa (BPJ) yang masih tersegel hingga siang hari. Sementara itu, di kompleks pendopo, tim KPK terlihat melakukan penggeledahan secara tertutup.

Akses ke dalam pendopo dijaga ketat sehingga wartawan hanya bisa memantau dari luar.

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

