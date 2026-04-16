Viral Jukir di Makam Mbah Bungkul Getok Tarif Parkir, Berakhir Diciduk Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua juru parkir (jukir) liar menggetok tarif parkir kepada rombongan peziarah asal Kabupaten Malang yang mengunjungi Makam Mbah Bungkul di Jalan Taman Bungkul, Surabaya viral di media sosial.

Insiden yang terjadi pada Senin (13/4) memicu perdebatan antara kru travel dengan jukir liar tersebut. Di dalam narasi video tersebut menyebutkan bahwa empat bus peziarah ditarik parkir sebesar Rp640 ribu.

Menindaklanjuti kejadian itu, Sat Samapta Polrestabes Surabaya melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan kedua jukir liar tersebut.

Baca Juga: 616 Jukir di Surabaya Dukung Parkir Digital

Kasat Sampata Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra mengungkapkan pihaknya menangkap tiga jukir. Mereka ialah YW(57), WON (38), dan AAS (43).

"Berdasarkan pengakuan pelaku. Masing-masing bus ditarik Rp80 ribu. Saat itu total ada empat bus sehingga terkumpul Rp320 ribu," kata Erika, Rabu (15/4).

Dari hasil tersebut, mereka bagi rata. Setiap jukir mendapatkan Rp100 ribu, sedangkan sisanya Rp20 ribu untuk beli rokok.

Kasus jukir liar ini tengah menjadi atensi pihak kepolisian. Mereka tak segan untuk menjaring masyarakat yang meresahkan warga lain di Surabaya. (mcr23/jpnn)