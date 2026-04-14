Polisi Selidiki Temuan 27,8 Kg Diduga Kokain di Pantai Giligenting Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep menyelidiki temuan 27,83 kilogram barang diduga narkotika jenis kokain di pesisir Pantai Pasir Putih Kahuripan, Dusun Lombi Timur, Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Senin (13/4).

Barang mencurigakan tersebut ditemukan setelah adanya laporan warga yang melihat benda asing di sekitar pantai. Menindaklanjuti informasi itu, anggota Polsek Giligenting melakukan pengecekan ke lokasi sekitar pukul 16.15 WIB.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 23 bungkusan plastik bertuliskan 'BUGATTI' yang diduga berisi kokain.

Sebanyak sembilan bungkusan ditemukan dalam sebuah tas terpal warna abu-abu, sedangkan 14 lainnya tersebar di sekitar lokasi.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sumenep untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto mengatakan pihaknya masih mendalami asal-usul barang tersebut serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkotika.

“Kami masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan di balik temuan ini. Kami pastikan penanganan dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Anang, Selasa (14/4).

Dia juga mengapresiasi peran masyarakat yang cepat melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian.