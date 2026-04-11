KPK Segel 4 Ruang di PUPR Tulungagung, Uang Tunai Ikut Disita

Sabtu, 11 April 2026 – 20:22 WIB
Ilustrasi - Pekerja membersihkan logo KPK, di Gedung Merah Putih, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/pri.

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - KPK mulai mengunci bukti seusai operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung. Sejumlah ruang di Dinas PUPR disegel.

Video penyegelan itu pun viral di media sosial Tulungagung Eksis. Dalam rekaman berdurasi 37 detik, terlihat beberapa ruangan digembok dan ditempeli segel merah bertuliskan 'dalam pengawasan KPK'.

"Iya, ada yang disegel di dalam," kata salah satu petugas jaga gedung Dinas PUPR Tulungagung, Sabtu (11/4).

Total ada empat ruangan yang disegel. Masing-masing ruang Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, staf administrasi Bina Marga, hingga ruang Kepala Dinas PUPR.

Pada segel tersebut juga tertulis peringatan: dilarang merusak tanpa izin penyelidik KPK.

Tak hanya di kantor PUPR, penyegelan juga dikabarkan terjadi di rumah dinas Bupati Tulungagung di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum.

Akses menuju rumah dinas kini ditutup rapat dan dijaga aparat Satpol PP.

Sementara itu, KPK telah membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Sumber Antara
