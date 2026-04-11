Adik Bupati Tulungagung Ikut Diamankan KPK dalam OTT, Peran Masih Misterius

Sabtu, 11 April 2026 – 20:02 WIB
Foto tangkap layar anggota fraksi PDIP Tulungagung Jatmiko Dwi Seputro (Antara/HO - wiebsite DPRD-Tulungagung.go.id)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kasus OTT di Tulungagung makin melebar. KPK turut menangkap politikus PDI Perjuangan Jatmiko Dwi Seputro.

Jatmiko yang merupakan adik kandung Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bersama sejumlah pihak lain.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Erma Susanti membenarkan kadernya ikut diamankan dalam operasi tersebut.

"Iya, sementara kami menghormati dan mencermati proses di KPK," kata Erma saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4).

Jatmiko diketahui merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2024–2029. Dia diamankan bersama belasan pejabat Pemkab Tulungagung.

Namun, hingga kini peran Jatmiko dalam kasus tersebut belum diungkap.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut total ada 13 orang yang dibawa ke Jakarta.

"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta terdiri atas bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang pihak lainnya," kata Budi.

Sumber Antara
