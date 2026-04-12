Satpam di Surabaya Gasak Uang Rp43 Juta dari Sekolah, Uang Digunakan Mudik & Judol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang satpam berinisial BN (38) warga Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo nekat melakukan pencurian di sekolah TK Islam Al Fajar, Jalan Raya Medokan Sawah yang menjadi tempatnya mengais rezeki. BN menggondol uang Rp43 juta yang tersimpan di dalam ruang kepala sekolah.

Kapolsek Rungkut Kompol Agus Santoso, menerangkan tindak kejahatan itu dilakukan tersangka pada Selasa (17/3) pukul 04.00 WIB.

“Pelaku memanfaatkan situasi liburan sekolah, dan dilaporkan sendiri oleh penjaga tersebut tanggal 28 Maret 2026,” kata Agus, Sabtu (11/4).

Modusnya yang digunakan pelaku dengan merusak kunci pagar dan pintu ruangan Tata Usaha, lalu mengambil kunci ruangan kepala sekolah, untuk mengambil sejumlah barang berharga.

“Pelaku mematikan meteran listrik dan CCTV. Kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp43 juta. Motifnya karena pelaku tahu di ruangan itu ada uang tunai yang disimpan,” jelasnya.

Aksi pencurian itu dilaporkan ke kepala sekolah dan tersangka juga sempat membuat laporan resmi ke polsek setempat bersama pihak sekolahan. Selanjutnya anggota melaksanakan Olah TKP.

“Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, kami menemukan pengakuan dari penjaga itu, bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut,” ujarnya.

Hasil kejahatan digunakan pelaku untuk belanja online, sewa mobil keperluan mudik selama tujuh hari, dan judi online.