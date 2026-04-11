JPNN.com Jatim Kriminal KPK Punya Waktu 24 Jam, Status Bupati Tulungagung Segera Ditentukan

KPK Punya Waktu 24 Jam, Status Bupati Tulungagung Segera Ditentukan

Sabtu, 11 April 2026 – 18:00 WIB
KPK Punya Waktu 24 Jam, Status Bupati Tulungagung Segera Ditentukan - JPNN.com Jatim
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjawab pertanyaan awak media usai penyerahan bantuan alsintan di kantor Dinas Pertanian Tulungagung, Jumat (4/7/2025) (ANTARA/HO - Joko Pramono)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - KPK langsung tancap gas seusai operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Gatut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 06.50 WIB, Sabtu (11/4) pagi.

"Bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sementara itu, pihak lain yang turut diamankan dalam OTT masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung.

"Kami akan update terus perkembangannya secara berkala," ujarnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT, sesuai KUHAP.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 16 orang. Salah satunya Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

OTT di Tulungagung menjadi operasi kesepuluh KPK sepanjang 2026.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dibawa ke Jakarta usai OTT KPK. Pemeriksaan intensif langsung dilakukan.
Sumber Antara
