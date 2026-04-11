KPK Boyong Belasan Pejabat ke Surabaya Seusai Pemeriksaan OTT Bupati Tulungagung

Sabtu, 11 April 2026 – 16:10 WIB
KPK membawa belasan pejabat OPD dinaikkan bus umum Harapan Jaya usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolres Tulungagung, Sabtu (11/4/216) (Destyan Sujarwoko)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - KPK terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung. Sebanyak 12 pejabat Pemkab Tulungagung dibawa ke Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan, Sabtu (11/4).

Rombongan diberangkatkan dari Mapolres Tulungagung sekitar pukul 06.33 WIB, menggunakan bus dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Sebelumnya, para pejabat tersebut telah menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih 12 jam sejak Jumat (10/4) petang.

Pejabat yang dibawa terdiri dari sejumlah kepala bagian, kepala OPD, ajudan bupati, hingga seorang anggota DPRD Tulungagung.

Sementara itu, beberapa pejabat lain yang turut diperiksa sebelumnya telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan awal.

OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dilakukan KPK pada Jumat (10/4). Setelah itu, penyidik langsung memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Tak hanya pemeriksaan, KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sumber Antara
