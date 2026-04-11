Diduga Tersinggung, Siswa SMK di Situbondo Nekat Pukul Guru di Depan Kelas

Sabtu, 11 April 2026 – 15:03 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Foto: Antara

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang guru SMK di Situbondo menjadi korban pemukulan oleh muridnya sendiri saat proses belajar mengajar berlangsung. Peristiwa itu terjadi di salah satu SMK swasta di Kecamatan Besuki pada Jumat (10/4).

Korban berinisial PU (35) diduga dianiaya oleh siswa berinisial UH di dalam kelas.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian tersebut.

Dia menambahkan polisi akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember karena terlapor masih di bawah umur.

"Kami sedang mendalami dan akan memanggil untuk klarifikasi terhadap terlapor. Kami juga perlu berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember dalam penanganan perkara ini karena terlapor masih di bawah umur," kata Agung.

Peristiwa terjadi saat korban tengah mengajar di kelas XI jurusan teknik sepeda motor.

Saat itu kondisi kelas disebut gaduh. Guru kemudian menegur para siswa dan meminta mereka untuk tenang. Namun, salah satu siswa diduga tersinggung.

Pelaku kemudian maju ke depan kelas dengan alasan izin ke kamar mandi. Saat sudah berada di dekat korban, pelaku justru melayangkan pukulan ke arah wajah guru.

Kasus siswa aniaya guru terjadi di Situbondo. Korban mengalami luka lebam, pelaku masih di bawah umur.
Sumber Antara
