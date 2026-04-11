Polisi Ringkus Komplotan Pembobol Minimarket di Tulungagung, Beraksi di Dua Lokasi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Komplotan pencuri minimarket Alfamart bermodus jebol tembok akhirnya diringkus polisi di Tulungagung.

Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Tulungagung setelah terlibat dalam serangkaian aksi pencurian di wilayah tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan jumlah pelaku lebih dari satu orang dan kasusnya masih dikembangkan.

"Jumlah pastinya belum bisa kami sampaikan karena masih pengembangan, namun lebih dari satu pelaku sudah ditangkap," kata Andi, Jumat (10/4).

Dia menegaskan seluruh pelaku merupakan warga sipil, bukan anggota militer seperti kasus serupa yang sempat mencuat sebelumnya.

Penangkapan dilakukan di luar Tulungagung. Para pelaku diketahui berasal dari luar kota. Polisi kini juga mendalami kemungkinan komplotan tersebut beraksi di daerah lain.

Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan ini terlibat dalam dua aksi pencurian di wilayah Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru dan Doroampel, Kecamatan Sumbergempol.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjebol tembok bangunan untuk masuk ke dalam toko. Mereka kemudian menggasak sejumlah barang seperti rokok, susu bayi, dan kosmetik.