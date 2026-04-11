KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Ditangkap Bersama 16 Orang

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4) malam.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur," ujar Budi saat dihubungi.

Budi menjelaskan KPK menangkap sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung.

"Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," katanya.

Kegiatan OTT di Tulungagung ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terlibat praktik haram.

Sebelumnya, secara berturut-turut KPK juga telah melakukan OTT kepada eks Bupati Ponorogo atas dugaan suap mempertahankan jabatan Direktur RSUD serta suap proyek pembangunan paviliun RSUD Ponorogo,

Kemudian disusul Wali Kota Madiun Maidi atas dugaan suap kasus fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. (mcr23/jpnn)