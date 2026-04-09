206 Tersangka Narkoba Ditangkap di Surabaya dalam 4 Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jajaran Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mencatat hasil signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang Januari–April 2026.

Sebanyak 149 kasus diungkap dengan total 206 tersangka. Seluruh kasus tersebut diklaim tuntas.

Kasat Resnarkoba AKBP Dodi Pratama mengatakan pengungkapan dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari hotel, tempat hiburan, hingga permukiman warga.

“Semua kasus diungkap oleh anggota kami di berbagai tempat kejadian,” kata Dodi, Kamis (9/4).

Secara rinci, pada Januari terdapat 43 kasus, Februari 57 kasus, Maret 38 kasus, dan April 11 kasus.

Mayoritas pengungkapan terjadi di kawasan permukiman dengan total 86 kasus, disusul hotel atau vila 34 kasus, ruko dan gedung 16 kasus, jalanan 11 kasus, serta kafe dan diskotek 2 kasus.

Dari sisi tersangka, jumlah terbanyak terjadi pada Februari dengan 79 orang, disusul Januari 62 orang, Maret 51 orang, dan April 14 orang.

“Total ada 206 tersangka, didominasi laki-laki dewasa. Untuk pelajar hanya satu orang,” ujarnya.