Niat Cari Pekerjaan di Lamogan, Pria Asal Probolinggo Malah Curi Tas Petugas Damkar

Kamis, 09 April 2026 – 19:37 WIB
Pelaku pencuri tas dan handphone milik petugas Damkar Lamongan. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Niat Didik Endriyanto (47) warga asal Kecamatan Kanigara, Kabupaten Probolinggo mencari pekerjaan di Lamongan justru berubah menjadi tindakan kriminal.

Melihat situasi sepi, Didik bersama salah satu temannya nekat mencuri ponsel milik tiga anggota pemadam kebakaran yang berlokasi di Jalan Mastrip, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan saat tengah istirahat.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian itu bermula saat petugas piket sedang beristirahat pada, Selasa (7/4) dini hari.

Namun, sekitar pukul 04.00 WIB, salah satu petugas terbangun dan menyadari bahwa handphone serta tas miliknya yang berisi STNK telah hilang dari tempat semula.

"Salah satu petugas itu membangunkan rekan-rekannya, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui beberapa handphone milik petugas lainnya juga turut raib," kata Hamzaid, Kamis (9/4).

Atas kejadian itu, mereka sepakat untuk melapor ke Polsek Sukodadi. Tim berusaha melakukan tracking ponsel dam  bergerak cepat menuju lokasi yang terdeteksi.

"Sekitar pukul 11.30 WIB, petugas tiba di wilayah Kruwul dan mencurigai dua orang yang berada di sebuah warung makan dekat SPBU setempat," katanya.

Setelah dilakukan interogasi, kedua terduga pelaku akhirnya mengakui telah melakukan pencurian di Kantor Damkar.

