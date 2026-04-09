JPNN.com Jatim Kriminal Kasus OTT Madiun Melebar, Rumah Dirut PDAM Digeledah

Kasus OTT Madiun Melebar, Rumah Dirut PDAM Digeledah

Kamis, 09 April 2026 – 09:34 WIB
Kasus OTT Madiun Melebar, Rumah Dirut PDAM Digeledah - JPNN.com Jatim
Tim penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto, yang berada di Jalan Mangkuprajan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Louis Rika

jatim.jpnn.com, MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Utama PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto pada Rabu (8/4). Penggeledahan dilakukan di Jalan Mangkuprajan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan tersebut.

"Benar, pekan ini, penyidik melakukan giat penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun," ujarnya.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan, proses penggeledahan berlangsung tertutup dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.

Seusai penggeledahan selama beberapa jam, tim KPK terlihat keluar dari rumah tersebut dengan membawa dua koper besar yang diduga berisi dokumen penting.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana CSR, serta gratifikasi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Suyoto enggan berkomentar banyak terkait penggeledahan tersebut.

Baca Juga:

"Tadi tim KPK hanya berkunjung. Untuk lebih jelasnya silakan langsung ke KPK," kata Dirut PDAM Kota Madiun Suyoto pada wartawan setelah tim KPK meninggalkan lokasi.

Selain rumah Dirut PDAM, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi lain di Kota Madiun, termasuk kawasan Perumahan Bumi Winongo Indah, Perumahan Taman Salak, dan sebuah titik di Jalan Timor.

KPK menggeledah rumah Dirut PDAM Madiun dan membawa dokumen penting terkait perkembangan kasus korupsi Maidi.
Sumber Antara
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

