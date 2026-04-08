Polres Ngawi Ringkus Pelaku Pengeroyokan Pemotor yang Viral di Media Sosial

jatim.jpnn.com, NGAWI - Polres Ngawi meringkus pelaku pengeroyokan terhadap pengendara motor yang viral di media sosial.

Video berdurasi satu menit itu memperlihatkan seorang pemuda yang berusaha melindungi diri dari kepungan banyak orang karena dianiaya.

Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa korban tengah berboncengan dengan sang ibu.

Baca Juga: Polres Lamongan Tangkap 13 Pemuda Seusai Pengeroyokan Anak saat Patroli Sahur

Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso menjelaskan insiden penganiayan itu terjadi pada Minggu (5/4). Lokasinya tidak jauh dari Pasar Kerten, masuk Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Dia menjelaskan korban penganiayaan berinisial AZ (20) warga setempat menjemput adiknya. Namun, sesampainya di TKP berpapasan dengan kelompok perguruan lain, dan terjadilah pengeroyokan.

“Kami meluruskan bahwa bukan berboncengan dengan ibunya, melainkan adiknya. Pengeroyokan tersebut tidak berlangsung lama,datang petugas dari polsek gabungan sehingga korban bisa diselamatkan,” jelas Rizki, Selasa (7/4).

Baca Juga: Delapan Terduga Pelaku Pengeroyokan di Karanggeneng Lamongan Diringkus Polisi

Dia menerangkan, tidak lama kemudian melalui serangkaian penyelidikan para pelaku bisa teridentifikasi dan langsung diamankan.

“Pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Ada dua orang, S 21 tahun dan R 17 tahun,” jelasnya.