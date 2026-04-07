Komplotan Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah Ditangkap di Gresik, Sudah 20 Kali Beraksi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik menangkap komplotan pencuri kabel PLN lintas kota di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung lima pelaku yang diamankan itu telah beraksi 20 kali.

Kelima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34). Tiga di antaranya merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada tahun 2025.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan kasus ini terungkap bermula saat warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak, pada (24/2) sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui bahwa satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, PT PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sebesar Rp14 juta," kata Ramadhan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi. Mereka tidak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga yang kemudian dijual kembali.

"Setelah melakukan penyelidikan intensif, Tim Resmob Satreskrim Polres Gresik akhirnya memperoleh informasi keberadaan para pelaku di wilayah Ngawi," tegas.

Petugas kemudian melakukan pengintaian di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

"Hasilnya, pada Senin (6/4) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, kelima tersangka berhasil diringkus di Hotel Nuansa, Ngawi tanpa perlawanan," katanya.