Komplotan Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah Ditangkap di Gresik, Sudah 20 Kali Beraksi

JPNN.com

Selasa, 07 April 2026 – 15:03 WIB
Polres Gresik tangkap lima pencuri kabel PLN lintas daerah. Komplotan residivis ini sudah 20 kali beraksi menyebabkan listrik padam dan rugikan jutaan rupiah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik menangkap komplotan pencuri kabel PLN lintas kota di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung lima pelaku yang diamankan itu telah beraksi 20 kali.

Kelima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34). Tiga di antaranya merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada tahun 2025.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan kasus ini terungkap bermula saat warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak, pada (24/2)  sekitar pukul 04.00 WIB.

Baca Juga:

"Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui bahwa satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, PT PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sebesar Rp14 juta," kata Ramadhan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi. Mereka tidak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga yang kemudian dijual kembali.

"Setelah melakukan penyelidikan intensif, Tim Resmob Satreskrim Polres Gresik akhirnya memperoleh informasi keberadaan para pelaku di wilayah Ngawi," tegas.

Baca Juga:

Petugas kemudian melakukan pengintaian di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

"Hasilnya, pada Senin (6/4) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, kelima tersangka berhasil diringkus di Hotel Nuansa, Ngawi tanpa perlawanan," katanya.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kabel PLN dicuri pelaku pencuri kabel PLN pencuri kabel PLN gresik pencuri kabel PLN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU