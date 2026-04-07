Pengembangan Kasus Maidi, KPK Sasar Rumah Kadis Kominfo

Selasa, 07 April 2026 – 13:08 WIB
Ilustrasi - Tim penyidik KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun Kota Madiun, Jatim, Selasa (27/1/2026) dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen, mobil mercy dan mobil pajero. ANTARA/Louis Rika

jatim.jpnn.com, MADIUN - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Noor Aflah, di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Senin (6/4).

Penggeledahan ini diduga merupakan pengembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Kasus tersebut sebelumnya menyeret Maidi sebagai tersangka.

Sejumlah kendaraan penyidik terlihat terparkir di lokasi selama proses penggeledahan berlangsung.

Dari kegiatan itu, penyidik mengamankan dua unit telepon genggam serta dokumen perjalanan dinas atau SPPD.

Noor Aflah membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebut penyidik melakukan pemeriksaan dan membawa sejumlah dokumen miliknya.

“Selain HP, yang diambil catatan SPPD saya serta kertas pengeluaran,” kata Noor Aflah.

Dia juga mengungkapkan ada enam penyidik yang datang ke rumahnya.

Sumber Antara
