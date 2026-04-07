Modus Minta Sumbangan, Pria Asal Semarang Cabuli Dua Anak di Tuban

jatim.jpnn.com, TUBAN - Polres Tuban menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur dengan modus berpura-pura meminta sumbangan di wilayah hukum setempat.

Kasi Humas Polres Tuban Iptu Siswanto mengatakan pelaku berinisial AG (30) warga Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurangan, Kota Semarang.

"Pelaku melakukan pencabulan anak dibawah umur dengan berpura-pura meminta sumbangan di rumah korban," kata Siswanto, Senin (6/4).

Siswanto menjelaskan kejadian pencabulan itu terjadi pada Senin (30/3) sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku berpura-pura meminta sumbangan keliling di salah satu desa Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.

Kemudian pelaku mendatangi rumah berteriak-teriak meminta sumbangan dan tidak ada yang menjawab. Namun, di rumah tersebut terdapat dua anak perempuan berusia lima tahun dan enam tahun.

"Pelaku memanfaatkan kondisi yang sepi dengan langsung melakukan pencabulan terhadap dua anak tersebut," jelasnya.

Selain menangkap pelaku, barang bukti yang diamankan berupa kemeja batik lengan panjang, sarung berwarna abu-abu gelap, peci hitam dan sebuah buah ember yang digunakan untuk meminta sumbangan.

Pelaku terancam Pasal 415 Huruf B Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana perzinahan.