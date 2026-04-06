Penjual Pentol di Gresik Cabuli Bocah Laki-laki di Kamar Mandi Masjid

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria penjual pentol berinisial AR (45) di Kecamatan Kebomas Gresik diduga melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki yang masih di bawah umur.

Parahnya, insiden pencabul itu dilakukan di toilet masjid pada Jumat (3/4) sekitar pukul 20.30 WIB.

Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan kejadian itu bermula saat korban selesai mengaji di pondok yang selanjutnya diajak oleh pelaku untuk mengopi dengan mengendarai sepeda motor.

Sesampainya di sekitaran masjid Kecamatan Kebomas, pelaku mengaku ingin buang air besar terlebih dahulu dan meminta korban untuk ikut menemaninya.

Saat pelaku dan korban masuk ke dalam masjid, saksi berinisial D mengetahui keberadaan pelaku dan korban tersebut.

"Selanjutnya sesampainya di toilet, korban diajak masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan pelaku menutup pintunya," kata Arya, Senin (6/4).

Di situ pelaku menurunkan celana korban dan celana pelaku sendiri. Kemudian pelaku membekap mulut korban, kemudian pelaku memainkan kemaluannya di paha korban.

Saat melakukan pencabulan tersebut, saksi mengintip dari lubang angin di atas pintu kamar mandi. Hal itu diketahui oleh pelaku sehingga saksi anak berlari meninggalkan kejadian dan melaporkan kepada warga sekitar.