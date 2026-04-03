JPNN.com

Kasus Pembacokan di Brondong Lamongan Terungkap, Pelaku Diringkus di Gresik

Jumat, 03 April 2026 – 18:35 WIB
Pria asal Tuban membacok warga di warung Brondong hingga luka. Pelaku sempat kabur, namun berhasil ditangkap polisi kurang dari 24 jam setelah kejadian. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Reskrim Polres Lamongan bersama Polsek Brondong menangkap seorang pria berinisial DS (32) warga Tuban karena diduga melakukan penganiayaan di sebuah warung milik IN di Kecamatan Brondong.

Korban diketahui laki-laki berinisial KAS (36) tahun), seorang warga Kelurahan Brondong. Insiden itu terjadi pada Selasa (31/3) pukul 22.00 WIB.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian itu bermula saat korban diminta untuk menjemput rekannya di sebuah indekos yang berada tidak jauh dari warung saudari IN.

Baca Juga:

"Setiba dilokasi, korban mendapati adanya keributan antara pemilik warung saudari  IN dengan pelaku DS," kata Hamzaid, Jumat (3/4).

Warga yang berada di lokasi berusaha melerai pertikaian antara IN dan pelaku. Namun, emosi yanh sudah tak terbendung membuat pelaku hilang kontrol. Pelaku masuk ke dalam warung dan keluar kembali sambil membawa senjata tajam jenis clurit.

"Pelaku selanjutnya mengancam warga di sekitar lokasi," katanya.

Baca Juga:

Korban yang berada di sekitar lokasi berusaha untuk meredam emosi pelaku. Namun, usaha itu justru membuat dirinya terluka

"Pelaku tiba-tiba melakukan penyerangan dengan membacok korban sebanyak dua kali menggunakan clurit," katanya.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan polres lamongan pembacokan lamongan pelaku pembacokan lamongan Kecamatan Brondong Lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU