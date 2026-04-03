JPNN.com Jatim Kriminal Curi Motor di Driyorejo, Pemuda Asal Jombang Jadi Sasaran Amukan Warga

Curi Motor di Driyorejo, Pemuda Asal Jombang Jadi Sasaran Amukan Warga

Jumat, 03 April 2026 – 18:00 WIB
Curi Motor di Driyorejo, Pemuda Asal Jombang Jadi Sasaran Amukan Warga - JPNN.com Jatim
Curanmor di Driyorejo, Gresik menjadi sasaran amukan massa karena tepergok mencuri sepeda motor.

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang pemuda asal Jombang bernama Andre (32) menjadi sasaran amukan warga di kawasan KBD, Driyorejo, Gresik setelah tertangkap saat mencoba mencuri sepeda motor.

Kapolsek Driyorejo Kompol Musihram mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (2/4) sekitar pukul 17.30 WIB.

Kejadian pencurian sepeda motor terjadi sekitar pukul 17.30 WIB,” ujar Musihram, Jumat (3/4).

Dia menjelaskan aksi itu bermula saat Andre bersama rekannya, Fathur yang kini berstatus DPO, berangkat dari Wiyung, Surabaya untuk mencari sasaran.

“Selanjutnya tersangka melihat sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Biduri Pandan,” katanya.

Dalam menjalankan aksinya, Fathur menunggu di perempatan jalan, sedangkan Andre bertugas mengambil motor milik korban.

“Modus yang dilakukan pelaku dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Setelah membobol kunci dan menyalakan motor, Andre langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun aksinya diketahui oleh warga sekitar.

Gagal beraksi saat curi motor di Driyorejo, Gresik. Pemuda asal Jombang babak belur dihajar massa.
