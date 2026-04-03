Akal-akalan Pengunjung Gagal, Sabu-Sabu Disembunyikan di Gantungan Terbongkar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Petugas Lapas Kelas I Surabaya menggagalkan upaya penyelundupan 16,82 gram sabu-sabu yang disembunyikan dalam gantungan kunci.

"Petugas mengamankan serbuk kristal putih yang diduga 16,82 gram sabu-sabu dari seorang pengunjung berinisial NA saat proses pemeriksaan badan dan barang bawaan di area kunjungan," kata Sohibur, Kamis (2/4).

Kasus ini bermula saat NA mendaftar untuk mengunjungi warga binaan berinisial EA, narapidana kasus narkotika dengan vonis 11 tahun tiga bulan.

Petugas kemudian mencurigai gantungan kunci berbentuk boneka kecil berwarna hijau yang dibawa NA karena teksturnya tidak wajar.

"Dalam pemeriksaan lanjutan yang turut disaksikan aparat kepolisian dan TNI, petugas menemukan sabu-sabu yang disembunyikan di dalam gantungan kunci tersebut, serta 16 plastik klip kecil yang diduga untuk pengemasan," ujarnya.

Petugas juga menangkap seorang pengunjung lain berinisial AS serta dua warga binaan berinisial EA dan BH yang diduga terkait.