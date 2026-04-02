Penjambret Kalung di Sidotopo Babak Belur Dihajar Warga, Tertangkap Saat Macet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial FA (32) warga Wonokusumo Jaya Baru ditangkap warga seusai melakukan penjambretan kalung emas di Jalan Raya Platuk, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Rabu (1/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

Pelaku gagal melarikan diri setelah terjebak kemacetan di lokasi kejadian dan langsung diamankan warga.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan korban dalam peristiwa tersebut adalah perempuan berinisial FJF (19). Kejadian bermula saat korban hendak pulang ke rumah setelah berbelanja.

Baca Juga: Kepala Dusun di Sampang Ditangkap Seusai Jambret Menewaskan Nenek di Pamekasan

“Pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet korban dan merampas kalung emas seberat 3 gram,” ujar Suroto, Kamis (2/4).

Seusai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke arah utara. Namun, korban bersama suaminya melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan.

Pelarian pelaku terhenti akibat kemacetan di Jalan Platuk. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap pelaku di sekitar tikungan Mushola Nurul Huda.

Petugas Polsek Kenjeran yang menerima laporan segera menuju lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kalung emas milik korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku.