Mengaku Tuhan Kedua, Pria di Magetan Malah Perdaya Istri Orang

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Seorang pria di Magetan berinisial AS (40) mengaku sebagai 'Tuhan Kedua' untuk memperlancar niat busuknya memperdaya seorang wanita berinisial LS (43).

Peristiwa itu terjadi di beberapa tempat di Kecamatan Sidorejo. Saat ini AS sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Magetan.

Kasi Humas Polres Magetan Iptu Indra Suprihatin menjelaskan akal-akalan itu muncul saat korban tengah berusaha mencari kesembuhan bagi suaminya yang sakit stroke.

“Korban mencari pengobatan untuk suaminya tengah sakit, pada 2023 silam. Korban ketemu tersangka, yang mengaku Tuhan untuk punya kemampuan menyembuhkan penyakit suami korban,” ungkap Indra, Rabu (1/4).

Dia mengungkapkan korban diperdaya oleh pelaku sebanyak lebih dari 5 kali di tempat berbeda beda, sejak 2023 sampai 2025.

Dalih pelaku, kata dia, yakni melaksanakan berbagai ritual tertentu. Korban juga diancam akan menerima teror ghaib, jika tidak menuruti kemauan tersebut.

“Namun sayangnya, suami korban tidak kunjung sembuh, hingga akhirnya aksi tersangka dilaporkan kepada pihak kepolisian,” ungkapnya.

Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti beberapa potong pakaian, milik pelaku dan korban.