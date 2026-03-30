Koperasi di Madiun Dibobol Maling, 14 Smartphone dan Uang Tunai Raib

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kantor koperasi PNM Mekaar di Jalan Gajah Suro, masuk Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, dibobol maling pada Sabtu (28/3). Sebanyak 14 smartphone dan uang tunai Rp1 juta raib.

Kapolsek Nglames AKP Agustinus Dwi Cahyono menjelaskan insiden pencurian disertai pembobolan pertama kali diketahui oleh para karyawati, pada petang hari.

“Pada Sabtu sekira pukul 17.20 WIB, karyawati datang ke kantor untuk melakukan pengecekan, dikarenakan pada saat itu mendapat giliran tugas piket kantor selama libur lebaran. Begitu mau masuk kantor, mendapati pintu pagar dalam keadaan terbuka dan pintu belakang kelihatan dari luar,” ujar Aguatinus, Senin (30/3).

Setelah itu karyawati langsung membuka pintu depan dan melihat kondisi di dalam seusai dicek, didapati kondisi ruangan kantor dan brankas sudah diacak acak.

“Brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000, dan 14 Smartphone di dalam ruangan admin sudah tidak ada,” bebernya.

“Para pegawai juga menemukan pintu belakang rusak di bagian kunci. Atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian,” imbuh dia.

Menurutnya, kerugian pada peristiwa pencurian disertai pembobolan sekitar Rp 36.000.000. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa CCTV dan belasan dusbook Smartphone.

“Saat ini kasus maupun terduga pelaku dalam penyelidikan lebih lanjut,” jelas Agustinus. (mcr23/jpnn)