JPNN.com

Koperasi di Madiun Dibobol Maling, 14 Smartphone dan Uang Tunai Raib

Senin, 30 Maret 2026 – 18:00 WIB
Kantor koperasi PNM Mekaar di Jalan Gajah Suro, masuk Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, dibobol maling, Sabtu (28/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kantor koperasi PNM Mekaar di Jalan Gajah Suro, masuk Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, dibobol maling pada Sabtu (28/3). Sebanyak 14 smartphone dan uang tunai Rp1 juta raib.

Kapolsek Nglames AKP Agustinus Dwi Cahyono menjelaskan insiden pencurian disertai pembobolan pertama kali diketahui oleh para karyawati, pada petang hari.

“Pada Sabtu sekira pukul 17.20 WIB, karyawati datang ke kantor untuk melakukan pengecekan, dikarenakan pada saat itu mendapat giliran tugas piket kantor selama libur lebaran. Begitu mau masuk kantor, mendapati pintu pagar dalam keadaan terbuka dan pintu belakang kelihatan dari luar,” ujar Aguatinus, Senin (30/3).

Setelah itu karyawati langsung membuka pintu depan dan melihat kondisi di dalam seusai dicek, didapati kondisi ruangan kantor dan brankas sudah diacak acak.

“Brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000, dan 14 Smartphone di dalam ruangan admin sudah tidak ada,” bebernya.

“Para pegawai juga menemukan pintu belakang rusak di bagian kunci. Atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian,” imbuh dia.

Menurutnya, kerugian pada peristiwa pencurian disertai pembobolan sekitar Rp 36.000.000. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa CCTV dan belasan dusbook Smartphone.

“Saat ini kasus maupun terduga pelaku dalam penyelidikan lebih lanjut,” jelas Agustinus. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun koperasi madiun dibobol koperasi madiun dimaling pembobolan koperasi madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU