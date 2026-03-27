JPNN.com

Kesal Pulang ke Rumah Tak Pamit, Suami Bacok Istri Siri di Ponorogo

Jumat, 27 Maret 2026 – 12:07 WIB
Lokasi pembacokan suami kepada istri siri di warung pecel di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Foto: Dok. Polsek Sambit

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Insiden pembacokan terjadi di sebuah warung pecel di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Terduga pelaku adalah seorang pria berinisial NT dan korbannya adalah seorang perempuan berinisial SJ. Keduanya adalah  pasangan suami istri siri sejak tahun 2021.

Kapolsek Sambit AKP Baderi menjelaskan kejadian itu bermula saat korban pulang ke rumahnya tanpa pamit kepada suaminya pada sepekan lalu. Kemudian korban bekerja seperti biasa di salah satu warung pecel di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

"Pelaku kemudian menghubungi korban, meminta untuk membicarakan urusan pribadi yaitu tentang hubungan pernikahan yang dibina secara siri yang telah berjalan,” kata Baderi, Kamis (26/3).

Di tempat kerja korban, pelaku meminta kejelasan mengapa saat pulang ke rumah tidak berpamitan kepada dirinya.

"Saat itu menanyakan bagaimana maksud dan tujuan korban, meninggalkan pelaku pulang ke rumhanya sendiri,” ujarnya.

Bukan mendapat jawaban pasti, korban terus menghindar ketika dicecar pertanyaan oleh pelaku. Hal ini memicu kemarahan NT karena merasa tidak dihargai.

“Pelaku diduga kesal, tidak dihargai dan juga dipersulit oleh korban untuk bertemu dan mengobrol, pelaku kemudian emosi dan khilaf,” jelasnya.

Lalu pelaku melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengambil sebilah pisau dengan bergagang coklat dengan panjang 33 cm yang dibawa dari rumah.

Merasa tak dihargai, suami di Ponorogo tega bacok istri sirinya gunakan pisau sepanjang 33 centimeter
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ponorogo suami bacok istri siri suami bacok istri ponorogo pembacokan ponorogo

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU