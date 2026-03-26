Sepeda Motor Warga Magetan Hilang Saat Ditinggal Melayat, Pelaku Ternyata Tetangga

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sepeda motor milik seorang warga Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, hilang saat ditinggal melayat pada Selasa (24/3) malam.

Korban bernama Saputra Fatturohman memarkirkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AE 2568 RC di teras rumah warga di Desa Mantren sekitar pukul 20.00 WIB sebelum pergi melayat bersama rekannya.

Kapolsek Karangrejo AKP Hari Joko Prayitno mengatakan korban meletakkan kunci kendaraan di dalam rumah sebelum meninggalkan lokasi.

“Korban memarkirkan sepeda motor di teras rumah saksi, kemudian kunci kendaraan diletakkan di dalam rumah. Selanjutnya korban pergi melayat bersama temannya,” ujar Hari, Kamis (26/3).

Beberapa jam kemudian, korban mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dari lokasi parkir. Korban sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi tidak membuahkan hasil.

“Ya, sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun, sepeda motor tidak ditemukan sehingga melaporkan kejadian itu ke Polsek Karangrejo,” kata Hari.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya mengarah pada seorang tetangga saksi berinisial S yang diduga sebagai pelaku.

Setelah ditangkap dan diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Polisi lalu menemukan sepeda motor korban di sebuah rumah kosong di Kecamatan Maospati.