Tak Dibelikan Motor, Anak di Tuban Aniaya Ayah dan Adiknya

jatim.jpnn.com, TUBAN - Seorang pemuda berinisial FF (26) yang merupakan warga Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban tega menganiaya ayah kandungnnya sendiri PC (54), Minggu (22/3) pukul 18.00 WIB.

Penganiayaan itu dipicu karena sang ayah tidak menuruti permintaannya untuk membeli sepeda motor Honda PCX.

Emosi yang kian tak terbendung itu, juga berimbas kepada adiknya kandungnya yang berusaha melerai.

Kasi Humas Polres Tuban Iptu Siswanto menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku meminta uang kepada ayahnya sebesar Rp20 ribu. Namun, korban tidak memiliki uang.

“Pelaku mendatangi kamar korban dan menggedor pintu sambil meminta uang sebesar Rp20 ribu. Namun karena korban tidak memiliki uang, pelaku kemudian emosi,” ujar Siswanto, Rabu (25/3).

Emosinya makin meluap, pelaku justru mengancam dengan pilihan hidup atau mati. Korban pun menjawab ingin hidup dan pelaku melakukan penganiayaan.

Korban mendapat kekerasan ditendang berkali-kali hingga menyebabkan luka serius pada bagian gigi dan lutut. Gigi korban dilaporkan patah dan mengeluarkan darah.

Adik pelaku berinisial MW (13) yang melihat kejadian itu berusaha untuk melerai kakaknya. Namun, usaha itu sia-sia. Pelaku justru menggigit tangan MW.