Dua Maling Motor di Ngagel Rejo Babak Belur Dimassa Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Ngagel Kidul, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya digagalkan warga pada Minggu (22/3).

Kedua pelaku berinisial WH dan FYP sempat menjadi sasaran amukan warga. Motor yang hendak mereka curi milik warga sekitar bernama Sorry Satryawan.

Kanit Reskrim Wonokromo Iptu Wasito Adi menjelaskan kejadian itu bermula saat korban berada di dalam rumah bersama keluarga.

“Korban saat itu sedang makan bersama keluarga di dalam rumah. Kemudian mendengar teriakan ‘maling’, lalu keluar dan mendapati dua orang pelaku sedang berusaha membawa kabur sepeda motor miliknya,” ujar Wasito.

Menurutnya, pelaku FYP mendorong sepeda motor milik korban ke arah timur. Sementara itu, pelaku lainnya berinisial WH yang mengenakan jaket merah, berada di atas motor dan berusaha melarikan diri.

"Namun, oleh korban dikejar dan ditangkap. Setelah itu korban mengecek sepeda motor miliknya dan melihat lubang kunci maupun stang stir speda motor milik," katanya.

Kejadian itu, membuat warga sekitar marah dan sempat menghakimi pelaku. Akibatnya, kedua pelaku mengalami luka cukup parah dan harus dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Jatim.

"Untuk keduanya masih dalam penanganan dokter karena ada beberapa luka di kepala perlu penanganan lebih lanjut," ucapnya.