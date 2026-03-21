Polisi Bubarkan Konvoi Motor Remaja di Ngawi, Orang Tua Ikut Dipanggil

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sekelompok remaja yang melakukan konvoi sepeda motor di wilayah Kabupaten Ngawi dibubarkan polisi setelah adanya laporan warga.

Petugas yang datang ke lokasi langsung menghentikan rombongan tersebut untuk mencegah gangguan ketertiban dan risiko kecelakaan di jalan. Pembubaran dilakukan tanpa kericuhan.

Setelah itu, mereka diamankan untuk diberikan pembinaan. Orang tua mereka juga dipanggil guna membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengatakan setiap laporan masyarakat akan langsung ditindaklanjuti.

“Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan cepat. Kami juga mengimbau agar tidak ada kegiatan yang mengganggu ketertiban maupun membahayakan pengguna jalan,” ujarnya, Jumat (20/3).

Dia menegaskan peran masyarakat penting dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

“Informasi dari warga sangat membantu sehingga kejadian seperti ini bisa segera ditangani,” katanya. (mcr23/jpnn)