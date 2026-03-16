Alarm Toko Bunyi, Pencuri Baju di Blitar Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, BLITAR - Polisi menangkap seorang pelaku pencurian di sebuah toko pakaian di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pelaku diduga merupakan bagian dari komplotan pencuri yang beraksi menjelang Lebaran.

Kapolsek Garum AKP Punjung mengatakan kasus tersebut terungkap setelah alarm toko berbunyi saat pelaku hendak keluar dari toko.

“Pelaku diduga keluar dari toko, kemudian melewati pintu dan alarm berbunyi sehingga petugas langsung datang ke lokasi dan menangkap yang bersangkutan,” kata Punjung, Minggu (15/3).

Saat kejadian, toko pakaian tersebut sedang ramai pengunjung yang berbelanja. Penangkapan pelaku pun sempat menjadi perhatian warga yang berada di dalam toko.

Menurut Punjung, pelaku tidak beraksi sendirian. Ia diduga datang bersama beberapa rekannya menggunakan mobil.

“Dari laporan yang kami terima, mereka datang berkelompok menggunakan mobil Avanza putih. Ada sekitar empat orang yang turun dari mobil menuju toko,” ujarnya.

Namun, tiga orang lainnya berhasil melarikan diri menggunakan mobil sebelum petugas datang. Pelaku yang tertangkap kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan warga Kabupaten Mojokerto. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk pekerja toko yang berada di lokasi saat kejadian.