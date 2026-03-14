JPNN.com Jatim Kriminal Lansia di Jombang Dibacok Anak Jalanan Saat Cari Rumput, Kepala dan Tangan Terluka

Lansia di Jombang Dibacok Anak Jalanan Saat Cari Rumput, Kepala dan Tangan Terluka

Sabtu, 14 Maret 2026 – 18:00 WIB
Lansia di Jombang Dibacok Anak Jalanan Saat Cari Rumput, Kepala dan Tangan Terluka - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pembacokan. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Seorang pria lansia berinisial M (70) tiba-tiba dibacok oleh seorang anak jalanan berinisial TI (20), Sabtu (14/3). Aksi pembacokan yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.

Kapolsek Perak Jombang Iptu Mohamad Supriyo menjelaskan kejadian itu bermula saat korban sedang mencari rumput di lahan kosong Dusun Kalangan Wetan.

Namun, korban tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan menggunakan sabit yang digunakan M mencari rumput.

"Penganiayaan, dia (pelaku) merebut, sabit milik korban, korban warga itu sedang ngarit. Mencari rumput, dia ditarik akhirnya membabi buta, membacok korban," ungkap Supriyo.

Pelaku dengan tega membacok korban berkali-kali mengenai bagian kepala dan tangan. Warga yang melihat kekejaman itu langsung mengamankan pelaku. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke pihak berwajib.

Setalah peristiwa itu, anggota Polsek Perak mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku kemudian dibawa  ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pelaku akhirnya kami bawa. Selanjutnya perkara kami lempar ke Satreskrim Polres Jombang," jelas dia.

Korban saat ini dibawa ke RS Jombang untuk menjalani perawatan.

Asik cari rumput, lansia di Jombang tiba-tiba dibacok anak jalanan menggunakan sabit
