Lansia di Jombang Dibacok Anak Jalanan Saat Cari Rumput, Kepala dan Tangan Terluka

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Seorang pria lansia berinisial M (70) tiba-tiba dibacok oleh seorang anak jalanan berinisial TI (20), Sabtu (14/3). Aksi pembacokan yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.

Kapolsek Perak Jombang Iptu Mohamad Supriyo menjelaskan kejadian itu bermula saat korban sedang mencari rumput di lahan kosong Dusun Kalangan Wetan.

Namun, korban tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan menggunakan sabit yang digunakan M mencari rumput.

Baca Juga: Inilah Dugaan Motif Pemuda Bacok Istri Hingga Aniaya dan Rusak Rumah Warga di Situbondo

"Penganiayaan, dia (pelaku) merebut, sabit milik korban, korban warga itu sedang ngarit. Mencari rumput, dia ditarik akhirnya membabi buta, membacok korban," ungkap Supriyo.

Pelaku dengan tega membacok korban berkali-kali mengenai bagian kepala dan tangan. Warga yang melihat kekejaman itu langsung mengamankan pelaku. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke pihak berwajib.

Setalah peristiwa itu, anggota Polsek Perak mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pelaku akhirnya kami bawa. Selanjutnya perkara kami lempar ke Satreskrim Polres Jombang," jelas dia.

Korban saat ini dibawa ke RS Jombang untuk menjalani perawatan.