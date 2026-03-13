Polisi Gagalkan Aksi Balap Liar di Suramadu, 15 Motor Remaja Disita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi balap liar yang diduga akan digelar sekelompok remaja di kawasan Jalan HM Noer, Surabaya, berhasil digagalkan aparat kepolisian.

Puluhan remaja yang berkumpul di depan Terminal Bus Suroboyo, dekat akses Jembatan Suramadu, langsung kocar-kacir saat petugas datang, Kamis (12/3) sore.

Dalam operasi penertiban tersebut, personel Satlantas dan Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Polsek Kenjeran berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor beserta pengendaranya yang diduga akan terlibat dalam aksi balap liar.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas remaja yang berkumpul di lokasi tersebut.

“Begitu petugas datang, mereka langsung membubarkan diri. Namun anggota berhasil mengamankan 15 sepeda motor beserta pengendaranya yang diduga hendak melakukan balap liar,” ujar Suroto.

Seluruh remaja yang diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kenjeran untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Polisi memastikan saat penertiban berlangsung mereka belum sempat memulai aksi balap liar.

Meski demikian, langkah tegas tetap dilakukan sebagai upaya pencegahan agar aktivitas berbahaya tersebut tidak terjadi.

“Kami lakukan pembinaan kepada para remaja tersebut. Bagi yang dapat menunjukkan surat-surat kendaraan lengkap diperbolehkan membawa pulang kendaraannya,” jelas Suroto.