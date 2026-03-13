Viral Sekelompok Remaja Bawa Celurit di Kupang Krajan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Video keributan yang diduga melibatkan kelompok remaja bersenjata tajam di Surabaya viral di media sosial.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Polrestabes Surabaya kini memburu para pelaku yang diduga tergabung dalam kelompok gangster.

Kepala Satuan Samapta Polrestabes Surabaya Erika Purwana Putra mengatakan pihaknya masih melakukan pencarian terhadap para remaja yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Pelaku sedang kami cari,” kata Erika saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis (12/3) sekitar pukul 01.00 WIB atau menjelang waktu sahur di kawasan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan.

Video kejadian itu beredar di media sosial dan memperlihatkan sekelompok remaja berkumpul di jalan raya dengan sepeda motor sebelum mendekati sebuah gang permukiman warga.

Beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam jenis celurit panjang sambil berlari dan mengacungkannya ke arah gang.

Kelompok remaja tersebut diduga hampir terlibat bentrok dengan warga yang berada di dalam kampung sehingga suasana sempat memanas.