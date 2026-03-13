Polisi Ungkap Fakta Terbaru Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, Ternyata

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kasus pembunuhan satu keluarga yang sempat menggegerkan warga Situbondo akhirnya terungkap.

Polres Situbondo menyimpulkan pelaku pembunuhan adalah kepala keluarga sendiri, Muhammad Hasim (58).

Kapolres Situbondo Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan Hasim menghabisi nyawa istrinya dan anak sambungnya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

"Muhammad Hasim ini meninggal sendirian di dalam kamar mandi dan ditemukan sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh istri dan anak sambungnya, kemudian pelaku bunuh diri," kata Bayu saat konferensi pers, Kamis (12/3).

Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Tiga orang ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Muhammad Hasim (58), istrinya Suningsih (38), serta anak Suningsih bernama Umi Rahmania (18). Ketiganya ditemukan pada Minggu, 28 Desember 2025.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik menyimpulkan pelaku pembunuhan adalah Muhammad Hasim.