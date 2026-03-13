JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Ungkap Fakta Terbaru Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, Ternyata

Polisi Ungkap Fakta Terbaru Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, Ternyata

Jumat, 13 Maret 2026 – 18:00 WIB
Polisi Ungkap Fakta Terbaru Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, Ternyata - JPNN.com Jatim
Kapolres Situbondo, Jawa Timur, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie saat konferensi pers pengungkapan pembunuhan satu keluarga. Kamis (12/3/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kasus pembunuhan satu keluarga yang sempat menggegerkan warga Situbondo akhirnya terungkap.

Polres Situbondo menyimpulkan pelaku pembunuhan adalah kepala keluarga sendiri, Muhammad Hasim (58).

Kapolres Situbondo Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan Hasim menghabisi nyawa istrinya dan anak sambungnya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Baca Juga:

"Muhammad Hasim ini meninggal sendirian di dalam kamar mandi dan ditemukan sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh istri dan anak sambungnya, kemudian pelaku bunuh diri," kata Bayu saat konferensi pers, Kamis (12/3).

Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Tiga orang ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Muhammad Hasim (58), istrinya Suningsih (38), serta anak Suningsih bernama Umi Rahmania (18). Ketiganya ditemukan pada Minggu, 28 Desember 2025.

Baca Juga:

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik menyimpulkan pelaku pembunuhan adalah Muhammad Hasim.

Polres Situbondo mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di Besuki. Pelaku diduga suami yang membunuh istri dan anak sambung sebelum bunuh diri.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembunuhan situbondo kasus pembunuhan pembunuhan satu keluarga Polres Situbondo kronologi pembunuhan Situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU