Polisi Temukan Dugaan Praktik Prostitusi Berkedok Warung Kopi di Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Polsek Duduksampeyam Gresik melakukan razia sejumlah warung kopi di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama bulan Ramadhan.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan warung kopi yang diduga menyediakan praktik prostitusi terselubung. Dari lokasi itu, polisi menangkap dua perempuan yang diduga menawarkan layanan kepada pengunjung.

Kapolsek Duduksampeyan AKP Bakri mengatakan razia dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga yang merasa resah dengan aktivitas warung remang-remang yang masih beroperasi hingga dini hari di kawasan tersebut.

“Razia Kamtibmas ini dilakukan karena masih ada warung yang buka sampai larut malam dan menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Bakri, Kamis (12/3).

Saat pemeriksaan di salah satu warung, petugas menemukan indikasi adanya layanan prostitusi. Dua perempuan berinisial SU (52), warga Surabaya, dan IM (48), warga Temanggung, Jawa Tengah, kemudian diamankan untuk dimintai keterangan.

Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya diduga menawarkan layanan hubungan seksual kepada pelanggan di kamar yang berada di area warung kopi dengan tarif sekitar Rp150 ribu.

Polisi menyatakan aktivitas tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Saat ini, kedua perempuan tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pembinaan.