Paman di Surabaya Tega Cabuli Keponakannya hingga Korban Hamil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang paman di Surabaya berinisial AS (34) tega melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri hingg hamil. Kini, AS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini terungkap dalam sebuah konten yang diunggah oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie melalui akun instagramnya @luthfie.daily.

Dalam video tersebut, Luthfie tampak melakukan introgasi singkat terhadap AS terkait bagaimana tersangka tega melakukan perbuatan tersebut.

"Gimana itu, anaknya sudah hamil, sudah lahiran. Ini anak umur 14 tahun loh. Berapa kali kamu rusak," tanya Luthfie di dalam video tersebut.

Mirisnya, keponakan yang dicabuli AS ternyata seorang anak yatim piatu. Tersangka adalah orang yang dipercaya untuk merawat keponakanya, tetapi tega merusak masa depan anak tersebut.

"Ini anak yatim piatu, kamu dipasrahi untuk merawat," katanya.

Berani berbuat AS justru tak berani bertanggung jawab. Mengetahui korban hamil, tersangka malah meninggalkan keponakannya karena takut.

"Korban itu ngomong kamu kalau hamil. Malah mok tinggal pergi, kenapa," tanyanya lebih lanjut.