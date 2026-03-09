Patroli Sahur Pakai Sound Horeg, Sejumlah Pemuda di Lamongan Ditangkap Polisi
jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sejumlah pemuda ditangkap polisi saat melakukan patroli sahur menggunakan sound system atau sound horeg di depan Polsek Babat, Kabupaten Lamongan.
Petugas menertibkan rombongan tersebut pada Sabtu (7/3) dini hari karena suara sound yang keras dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.
Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan rombongan pemuda tersebut melintas sambil membawa sound horeg di atas kereta dorong.
Di belakangnya, sejumlah pemuda lain mengikuti dengan sepeda motor secara beriringan.
“Untuk mengantisipasi potensi tawuran dan keresahan masyarakat, patroli sahur tidak diperbolehkan menggunakan sound system, apalagi kegiatan itu berlangsung di jalan raya depan Mapolsek,” kata Hamzaid saat dikonfirmasi, Senin (9/3).
Menurut dia, warga yang merasa terganggu kemudian melaporkan aktivitas tersebut kepada polisi.
Petugas yang berada di lokasi langsung menghentikan rombongan dan mengamankan para pemuda untuk diberikan pembinaan.
Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit sound system merek Polytron beserta kereta dorong yang digunakan untuk membawa perangkat tersebut.
Polisi Lamongan menertibkan patroli sahur menggunakan sound horeg di Babat karena dinilai mengganggu masyarakat dan berpotensi memicu keributan.
