Anggota TNI di Tulungagung Bobol Minimarket

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Anggota TNI di Koramil Pakel Serda AM ditangkap karena diduga lakukan pembobolan dan pencurian sebuah minimarket di Tulungagung, Sabtu (7/3).

Aksinya pencurian di Tulungagung itu bukanlah yang pertama, Serda AM terbyata juga pernah melakukan hal serupa di Trenggalek.

Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio membenarkan bahwa ada anggotanya yang diduga melakukan pencurian dan pembobolan minimarket.

"Memang benar adanya oknum TNI AD yang melakukan pencurian di supermarket di Tulungagung inisialnya AM, anggota Koramil 10 Pakel," kata Letkol Arh Hanny.

Letkol Arh Hanny menjelaskan saat ini, Serda AM masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami cedera gegar otak ringan sehingga yang bersangkutan harus menginap dulu di rumah sakit tersebut.

Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab pelaku mengalami cedera otak.

"Dia tertangkap tangan sepertinya. Tak lama setelah itu polisi datang dan langsung dibawa ke rumah sakit," katanya.

Meski demikian, Letkol Arh Hanny memastikan bahwa Serda AM akan menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.