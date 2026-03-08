Mengaku Polisi, Pelaku Perampasan Pakai Pistol Mainan di Malang Ditangkap

jatim.jpnn.com, MALANG - Seorang pria berinisial MS (40) ditangkap Polres Malang karena diduga melakukan perampasan mobil milik warga Lumajang JA (20) yang dijualnya, Kamis (5/3).

Modus yang digunakan pelaku adalah berpura-pura menjadi polisi serta menuduh korban seorang penadah.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan kasus ini bermula saat korban tinggal di Kecamatan Tumpang, menawarkan mobil Kijang Innova miliknya melalui Facebook pada akhir Februari 2026.

Pelaku kemudian menghubungi korban melalui pesan dan mengaku tertarik membeli mobil tersebut. Setelah itu, pelaku mengatur pertemuan dengan korban untuk melihat kendaraan yang dijual.

“Saat bertemu, pelaku meminta mencoba kendaraan tersebut dengan alasan test drive,” kata Bambang, Minggu (8/3).

Saat perjalanan menuju wilayah yang sepi di Kecamatan Poncokusumo, pelaku tiba-tiba menodongkan pistol kepada korban. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menuduh korban sebagai penadah mobil.

Belakangan diketahui, pistol yang digunakan pelaku tersebut merupakan pistol mainan atau senjata palsu.

“Pelaku mengancam korban menggunakan pistol yang belakangan diketahui merupakan pistol mainan jenis revolver. Korban juga sempat diborgol sehingga tidak bisa melawan,” jelas Bambang.