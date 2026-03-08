JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polres Gresik Bubarkan Aksi Balap Liar, 5 Pemuda Ditangkap

Polres Gresik Bubarkan Aksi Balap Liar, 5 Pemuda Ditangkap

Minggu, 08 Maret 2026 – 17:02 WIB
Polres Gresik Bubarkan Aksi Balap Liar, 5 Pemuda Ditangkap - JPNN.com Jatim
Sat Samapta Polres Gresik membubarkan aksi balap liar yang meresahkan saat malam Ramdan, Sabtu (7/3) pulul 02.20 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Samapta Polres Gresik membubarkan aksi balap liar yang meresahkan saat malam Ramdan, Sabtu (7/3) pulul 02.20 WIB. Polisi juga menangkap lima pemuda dan empat sepeda motor.

Kasat Samapta Polres Gresik AKP Satriyono menjelaskan pembubaran aksi itu merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat adanya aktivitas balap liar di wilayah Betoyo, Manyar.

"Anggota Raimas Kalammunyeng Sat Samapta Polres Gresik dengan sigap langsung bergerak menuju lokasi yang dilaporkan," kata Satriyono, Minggu (8/3).

Baca Juga:

Sesampainya di lokasi, petugas mendapati sejumlah pemuda yang diduga hendak melakukan aksi balap liar di jalanan. Beberapa dari mereka pun lari kocar kacir setelah mengetahui adanya petugas.

"Kegiatan tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Anggota Raimas Kalammunyeng langsung melakukan tindakan dengan mengamankan para pemuda yang berada di lokasi untuk mencegah terjadinya balap liar.

Baca Juga:

"Ada lima pemuda yang kami amankan saat berada di lokasi tersebut. Serta empat sepeda motor yang tidak sesuai spek juga kami tindak," ungkapnya.

Selanjutnya para pemuda tersebut dibawa ke Polres Gresik guna diberikan pembinaan, himbauan kamtibmas, serta tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Aktivitas balap liar di Betoyo Gresik resahkan masyarakat, lima pemuda diamankan dan dibina
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   balap liar Polres Gresik Sat Samapta Polres Gresik Balap liar polres gresik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU