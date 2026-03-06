JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Terkait Dugaan Penerimaan Dana CSR Maidi

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Terkait Dugaan Penerimaan Dana CSR Maidi

Jumat, 06 Maret 2026 – 18:00 WIB
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Terkait Dugaan Penerimaan Dana CSR Maidi - JPNN.com Jatim
Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Maidi (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menetapkan Wali Kota Madiun tersebut sebagai tersangka dengan barang bukti berupa uang senilai Rp550 juta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa)

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan memeriksa delapan saksi pada 5 Maret 2026.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ali Masngudi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi didalami terkait dugaan penerimaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) oleh wali kota.

Baca Juga:

“Para saksi diminta keterangan soal dugaan praktik penerimaan dana CSR oleh wali kota,” kata Budi, Jumat (6/3).

Selain itu, penyidik juga menggali pengetahuan para saksi mengenai proses penerbitan sejumlah perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Tujuh saksi lainnya yang diperiksa yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun Sumarni, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Sudandi, MAR dan FID selaku aparatur sipil negara di DPMPTSP Kota Madiun.

Baca Juga:

Kemudian DS dan KN yang merupakan ajudan wali kota, serta AFN yang merupakan ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Maidi pada 19 Januari 2026.

KPK memeriksa delapan saksi untuk mendalami dugaan penerimaan dana CSR oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dalam kasus OTT terkait imbalan proyek & gratifikasi
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KPK Wali Kota Madiun OTT KPK kasus maidi kpk korupsi CSR Madiun korupsi madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU