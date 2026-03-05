Modus Jadi Tamu, 2 Residivis Bobol Brankas Rumah Elite di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo menangkap dua pelaku pencurian brankas rumah mewah di Sidoarjo. Kedua pelaku ditangkap di luar daerah.

“Pelaku TS ditangkap pada 16 Februari di Simalungun, Sumatera Utara, sedangkan FP kami tangkap pada 26 Februari 2026 di Bekasi, Jawa Barat,” kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing saat ungkap kasus di Sidoarjo, Rabu (4/3).

Christian menjelaskan aksi pembobolan itu terjadi di kawasan perumahan elite Taman Pinang, Kabupaten Sidoarjo, pada Oktober tahun lalu. Rumah milik korban berinisial IES menjadi sasaran komplotan tersebut.

Kedua tersangka beraksi bersama empat pelaku lain. Mereka menggunakan modus berpura-pura menjadi tamu untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong sebelum melancarkan pencurian.

“Setelah dipastikan tidak ada penghuni, para pelaku langsung masuk dan membawa kabur brankas korban,” ujarnya.

Kedua tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa. Saat menangkap FP di Bekasi, polisi juga menyita satu senjata api rakitan jenis revolver beserta empat butir peluru.

Komplotan tersebut disebut telah beraksi di sejumlah daerah, mulai dari Kota Jambi, Bekasi, hingga Kuningan, Jawa Barat.

“Total ada enam tersangka, dua ditangkap Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, tiga lainnya ditangkap dan ditahan di Polres Purwakarta, dan satu orang masih buron,” jelas Christian.