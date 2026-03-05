Polisi Buru Provokator Pembakaran Rumah di Lamongan Buntut Pembacokan Gresik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan memburu terduga provokator dalam aksi pembakaran rumah di Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang terjadi pada Sabtu (28/2) dini hari.

Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman mengatakan penyidik masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah ratusan orang.

“Kami masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku yang jumlahnya diduga sekitar ratusan orang,” kata Arif saat jumpa pers di Lamongan, Rabu (4/3).

Menurutnya, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Gresik karena peristiwa tersebut merupakan rangkaian dari insiden pembacokan yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Gresik.

Penyidik saat ini menelusuri pihak yang diduga menggerakkan dan memprovokasi massa hingga berujung pada pembakaran rumah.

“Hasil identifikasi sementara, terduga provokator berasal dari salah satu desa di wilayah Kabupaten Gresik,” ujarnya.

Peristiwa pembakaran itu diduga sebagai buntut pembacokan yang dilakukan S (45) terhadap dua pemuda di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik, saat patroli sahur. Kedua korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan menjalani perawatan medis.

Pelaku pembacokan telah ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik dan dijerat Pasal 468 ayat (1) atau Pasal 466 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat. Polisi menyita barang bukti berupa satu bilah parang, jaket jeans biru, dan sarung putih.